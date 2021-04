Ekspert: Prins Philip gjorde kongehuset mere moderne

Afdøde prins Philip har haft en rigtig, rigtig vigtig rolle i det britiske kongehus. Det skyldes blandt andet, at han har været med til gøre kongehuset mere moderne.

Det mener historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

»Han har været med til at omforme det britiske kongehus til et mere moderne kongehus. Det er gået fra at være tilbagetrukket til at være mere åbent for pressen og folket«.

»Folket og pressen er kommet tættere på, så han været med til at gøre kongehuset mere folkeligt. Det har han været med til hele vejen. Og det er medvirkende til, at kongehuset har været et af de mest populære i Europa i mange år«, siger han.

99-årige prins Philip, der frem til sin død var gift med 94-årige dronning Elizabeth, sov stille ind på Windsor Casltle. Det oplyser det britiske kongehus fredag.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen var prins Philip en figur, som briterne har følt sig trygge ved, fordi han har været en del af kongehuset så længe og altid har støttet dronning Elizabeth loyalt. De har været gift siden 1947.

»Han har været en meget, meget vigtig person for hele det britiske folk, men især for dronning Elizabeth. Selv om han har levet tilbagetrukket de seneste år, efter at han officielt gik på pension for nogle få år siden, så har han stadig spillet en enorm rolle som støtte for dronning Elizabeth«.

»Det har været hans livsopgave. Derfor kommer hun til at mangle ham nu, fordi han har været så vigtig en del af hendes liv«, siger han.

Selv om prinsen har været med til at gøre kongehuset mere moderne, var han en meget konservativ figur, mener Lars Hovbakke Sørensen.

»Han har repræsenteret et meget konservativt syn på kongehusets rolle. Han har altid ment, at man skulle bevare traditionerne«.

»Han har været en konservativ skikkelse, men samtidig også meget uformel med humor hele vejen igennem, når han har udtalt sig og besøgt folk«, siger han.

Hvad bliver prins Philips eftermæle?

»Det vil være, at han har været med til sammen med dronning Elizabeth at køre det her parløb, hvor de har sørget for, at kongehuset er kommet ind i en mere moderne tid«.

Prins Philips officielle titel er hertug af Edinburgh, og han har danske rødder som oldebarn af Christian IX.

Prinsen var indlagt på hospitalet i omkring en måned fra midten af februar til midten af marts. Han blev indlagt 16. februar på opfordring fra den kongelige huslæge, efter at prinsen havde følt sig sløj.

Prinsen var blandt andet igennem en operation i forbindelse med hjerteproblemer, inden han blev udskrevet 16. marts.

Prins Philip og dronning Elizabeth fik fire børn sammen. Den ældste, 72-årige prins Charles, er nummer et i den britiske tronfølge.

ritzau