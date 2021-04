Prins Philips eftermæle: Dronningens trofaste støtte – og lidt for kække bemærkninger

De britiske avisforsider lørdag morgen ligner hinanden. De hylder og tager afsted med prins Philip, hertugen af Edinburgh, som døde i går, 99 år gammel.

I de mange hyldester, nekrologer og kommentarer fremhæves særligt en ting: Prinsgemalen var Dronning Elisabeth 2’s trofaste støtte gennem deres 73-årige lange ægteskab. Til trods for, at der ingen manual fandtes, forstod og efterlevede prins Philip sin rolle som prinsgemal og holdt sig i skyggen af sin hustru.

Det fremhæver blandt andre The Guardian, der refererer premierminister Boris Johnsons’ kondolence til kongehuset. Heri kaldte han prins Philip for dronningens »standhaftige støtte«, og sagde, at prinsgemalen har »hjulpet med at styre kongefamilien og monarkiet, så det forbliver en institution, der utvivlsomt er afgørende for balance og lykke i vores nationale liv«.

Den regionale tabloidavis Evening Standard fremhæver også, hvordan prinsgemalen forblev dronningens trofaste støtte under hvad dronning Elizabeth refererer til som ’annus horribilus’. Nemlig år 1992, hvor både Windsor Castle brændte og ægteskabet mellem parrets ældste søn, Prins Charles, og den daværende prinsesse Diana brød sammen.

Også hos The Daily Mirror beskrives prins Philip som »hendes (dronningens red.) klippe, hendes guide og hendes ledsager«. Som en stærk støtte, altid et skridt bag sin hustru: »Der er ingen vejledning til at være ægtefælle til en monark, men prinsen udførte denne vanskelige rolle uden bitterhed, selvhøjtidelighed eller dårlig vilje«, skriver avisen. I The Daily Express’s samling af statsoverhoveder- og monarkers reaktioner på prinsgemalens død, går beskrivelserne »en overordentlig mand« og »en sand patriot« igen.