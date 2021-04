For to år siden erklærede polsk by sig for lgbt-fri zone. Nu betaler de prisen

Da medlemmer af byrådet i Krasnik for to år siden vedtog en resolution om, at deres lille by i det sydøstlige Polen skulle være lgbt-fri, kunne borgmesteren ikke rigtig se noget skadeligt i det, der lignede en symbolsk handling uden nogen juridiske konsekvenser.

I dag kæmper han med næb og kløer for at begrænse skadernes omfang.

Det, der oprindelig lignede en gratis politisk luns til de konservative i det landlige, religiøse grænseområde tæt på Ukraine, er gået hen og blevet en kostbar og pinlig affære for Krasnik. Det har kostet millioner af kroner i økonomiske tilskud fra udlandet, og ifølge borgmesteren, Wojciech Wilk, gjort »vores by til synonym for homofobi«, hvilket ifølge Wilk ikke er sandheden om Krasnik.