Mysterium: Hvordan bærer Markus Söder sig ad? Han var Tysklands mest upopulære delstatsleder, men nu ønsker et stort flertal ham som kansler

To konservative tyskere kæmper om at afløse kansler Merkel. Markus Söder har fremdrift som Fætter Højben. Armin Laschet ligner et ringvrag. Men ser ud til at vinde.