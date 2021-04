Politi dræber bevæbnet skoleelev i Tennessee i skudveksling

Artiklen er opdateret tirsdag 13. april klokken 6.14.

En mandlig elev er død efter et skyderi på en high school i Knoxville i den amerikanske delstat Tennessee mandag.

Det oplyser politiet.

Derudover er en politibetjent, som blev ramt af skud, bragt til hospitalet. Han vurderes ikke at være i livsfare.

Politiet i Knoxville blev mandag klokken 15.15 lokal tid kaldt ud til en melding om, at en person på Austin-East High School i det østlige Knoxville muligvis var bevæbnet.

Politiet oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at betjente fandt en elev, som havde låst sig inde på et toilet på skolen.

Han nægtede at komme ud og åbnede angiveligt skud mod politiet, som skød tilbage.

Eleven døde på stedet.

Det er endnu uvist, hvorfor han havde taget en pistol med i skole, eller hvorfor han affyrede skud mod politiet.

»Det er en trist dag for Knoxville, og det er hårdt for Austin-East«, siger lederen af efterforskningen, David B. Rausch, på et pressemøde ifølge AP.

Tv-billeder viste mandag, hvordan politi og brandvæsen var talstærkt til stede på Austin-East High School om eftermiddagen lokal tid.

USA er plaget af mange skoleskyderier

Siden en massakre på Columbine High School i delstaten Colorado i 1999 har USA været plaget af det ene skoleskyderi efter det andet.

Mandagens skyderi i Tennessee kommer i kølvandet på en plan for en stramning af landets våbenlovgivning, som præsident Joe Biden præsenterede i sidste uge.

I forbindelse med præsentationen af sine tiltag kaldte Biden den omfattende vold begået med skydevåben i USA for en ’epidemi’ og en ’international skændsel’.

Biden vil blandt andet gøre op med de såkaldte spøgelsesvåben, der ikke har et serienummer, og som det ikke kræver en godkendelse eller registrering for at købe.

Desuden skal udstyr, der kan bruges til at ændre et håndvåben og gøre det mere kraftigt, forbydes.

ritzau