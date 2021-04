TILTALEN

Norsk-somalieren er tiltalt for:

forsøg på at begå terrorangreb

deltagelse i en terrororganisation

vold mod en medfange i fængslet

Grundlaget for tiltalen er en række beskeder, han har sendt via Telegram til sine kontakter.

I perioden fra 5. marts 2019 til 17. april 2019 sendte han opfordringer til angreb og brandattentater, opskrifter på fremstilling at brandbomber og fik lavet en video med det mål at få seerne til at rejse til Danmark for at begå terror.

I perioden fra 14. marts 2019 til 18. maj 2019 forsøgte han i en chat med en uidentificeret medgerningsmand at få vedkommende til at begå terror og skrev, at han ville offentliggøre vedkommendes filmede troskabserklæring til Islamisk Stat ifm. et angreb.

I perioden 24. til 27. juni kommunikerede han med en nu dømt engelsk konvertit om et terrorangreb, hun skulle begå mod en kirke eller en natklub.

