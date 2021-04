Rige lande siger nej til vacciner – de fattige har ikke et valg

Mens en lang række rige lande har sat de to vacciner fra AstraZeneza og Johnson & Johnson på pause efter mistanke om, at de i yderst sjældne tilfælde kan forårsage blodpropper, så har de fattigste lande reelt ikke samme mulighed. En stor del af verdens fattige nationer er helt afhængige af at benytte netop de to vacciner, både fordi de er de billigste, og fordi de er de nemmeste at håndtere. For Johnson & Johnsons vedkommende også fordi den har den oplagte fordel, at man kun skal have ét stik.

Onsdag gik Danmark længere end andre lande og fjernede AstraZeneza fra det danske vaccinationsprogram.

Mistankerne og den vestlige reaktion skaber et nyt problem for fattige lande, der i forvejen er langt bagefter i adgangen til vacciner. Hvordan skal befolkningerne kunne acceptere vacciner, som de rige har vendt ryggen?

»Når den billige, let håndterbare vaccine pludselig sættes på pause i lande som vores, giver det en resonans gennem hele verden. Der er en tendens til, at alle lande ser til, hvad andre lande gør, så hvis vi ikke vil have den, er der en risiko for, at andre lande heller ikke vil«, siger pandemieksperten Lone Simonsen, der er professor på Roskilde Universitet.

Flemming Konradsen, der er professor i Global Sundhed på Københavns Universitet, ser umiddelbart en mulighed for, at der nu bliver flere vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson tilgængelig for lavindkomstlande, men det kræver en særlig kommunikation, siger han.