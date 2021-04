Joe Biden: 20 år i Afghanistan må være nok

USA og dets allierede nåede aldrig at vinde krigen i Afghanistan. Taleban kan nå at vinde endnu.

11. september – lige præcis den dato, som satte krigen i gang for to årtier siden – skal det være slut. Joe Biden vil have de sidste 2.500 amerikanske soldater hjem. Afghanerne vil være overladt til sig selv. Alene hjemme.

I årene frem til 11. september 2001 gav den herskende Taleban-bevægelse husly til Al-Qaeda, som fra de afghanske bjerge planlagde og iværksatte terroraktionen mod World Trade Center i New York.

Og efter denne morderiske aktion har USA med hjælp fra et væld af vestlige allierede, herunder Danmark, forsøgt at sætte Afghanistan på ny kurs. Rydde landet for Al-Qaeda. Og give plads til en form for demokrati.

Det lykkedes dengang at fortrænge Taleban-styret fra Kabul. Lykkedes at smide Al-Qaeda ud – og mange år senere at dræbe dets saudiarabiske leder, Osama Bin-Laden, i hans skjulested i Pakistan.