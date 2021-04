»Hvad med os?«: Afghanerne er i vildrede oven på nyheden om amerikanernes tilbagetog

En gymnasieelev i Afghanistans krigshærgede hovedstad, Kabul, er bekymret for, at hun ikke kan få lov at færdiggøre sin uddannelse. En frugtavler i Kandahar-provinsen spekulerer over, om hans frugtplantage nogensinde vil blive ryddet for Talebans landminer. En officer fra regeringsstyrkerne stationeret i Ghazni-provinsen frygter, at han vil være tvunget til at kæmpe resten af sit liv.

Tre afghanere fra forskellige samfundslag stiller hver især det samme spørgsmål: Hvad vil der ske med mig, når amerikanerne har forladt landet?

Præsident Joe Biden bekendtgjorde onsdag i denne uge, at samtlige amerikanske tropper skulle være ude af Afghanistan inden 11. september 2021 – 20 år efter at de første amerikanere ankom til landet for at jagte Al-Qaeda i kølvandet på terrorangrebene i 2001.

»Krigen i Afghanistan var aldrig tænkt som et engagement, der skulle vare i flere generationer«, sagde han i en tale fra Det Hvide Hus.

Tilbagetrækningen markerer afslutningen på den længste krig i USA’s historie, men vil samtidig være begyndelsen på et nyt og vanskeligt kapitel for afghanerne.