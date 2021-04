Militært transportfly med 200.000 doser russisk Sputnik-vaccine har udløst politisk krise i Slovakiet

Det kom som en overraskelse i Slovakiet, da et militært transportfly 1. marts landede i lufthavnen i Kosice med 200.000 doser af den russiske Sputnik V-vaccine.

Daværende ministerpræsident Igor Matovic havde forhandlet købet på plads i dyb hemmelighed, selvom et parti i hans koalitionsregering havde nedlagt veto. Den EU-orienterede udenrigsminister, Ivan Korcok, vidste ingenting. Han blev nu ligesom alle andre præsenteret for et fait accompli i lufthavnen. Slovakiet, der var hårdt ramt af pandemien, havde købt to millioner doser og blev dermed det andet EU-land efter Ungarn, der ville bruge Sputnik V, selvom den endnu ikke er godkendt af EU’s sundhedsmyndighed.

Ivan Korcok sagde op som udenrigsminister, men kort efter blev det Igor Matovic, der efter en regeringskrise blev tvunget til at gå af som ministerpræsident og lade sig flytte til finansministeriet. Ivan Korcok blev genindsat i udenrigsministeriet. Men striden om Sputnik V fortsætter på de høje nagler i Slovakiet, og her som i andre lande handler den åbenlyst om mere end epidemiologi og evidens. Der er også geopolitik på spil. Øst og vest. Rusland og EU.

Slovakiets sundhedsministerium vil først rulle vaccinen ud, hvis den består kontrollen i et certificeret laboratorium eller godkendes af EU’s lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA), der siden marts har været i gang med at evaluere dens sikkerhed og effektivitet.

Vaccinen fik gode karakterer i et studie publiceret i det anerkendte tidsskrift The Lancet, som viste en effektivitet på 91,6 procent. På niveau med BioNTech/Pfizers vaccine. Det slovakiske medicinalagentur er i gang med at teste den, men konkluderede for nylig, at de leverede doser af Sputnik V var tydeligt anderledes end dem fra studiet i The Lancet. De Sputnik-vacciner, der sendes verden rundt, har »kun navnet til fælles«, lød det. Agenturet skrev, at da den russiske producent ikke har udleveret alle de ønskede dokumenter, kunne man ikke vurdere vaccinens risiko og effektivitet.