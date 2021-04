Forsvarsekspert: »Borgerkrig er det sikreste bud for Afghanistan«

Historie

Afghanistan

1973 – Kongen kuppes. Magten overtages af nyt styre under Daoud Khan.

1978-1989 – Sovjetisk invasion. Afghanske mujahediner fører frihedskamp, til Sovjet igen trækker sig ud.

1989-1992 – Afghansk regime under Mohammed Najibullah, indsat af de sovjetiske styrker – presset af mujahediner.

1992-1995 – Borgerkrig med store civile tab. En tredjedel af Kabul lægges i ruiner.

1996-2001 – Taleban-bevægelsen tager magten og etablerer ’islamisk stat’ i store dele af landet. Tillader terrororganisationen Al-Qaeda at etablere en base.

2001 – USA og flere vestlige stater fortrænger Taleban fra magten sammen med en alliance af mujahediner fra det nordlige Afghanistan, efter at Al-Qaeda 11. september gennemfører et terrorangreb på World Trade Center i New York. Nordalliancen begynder at etablere et nyt civilt styre.

Regeringen i Kabul afholder flere valg – uden Talebans deltagelse.

2021 – USA og Nato lover at trække internationale styrker ud af Afghanistan inden 11. september. Taleban vil kæmpe for magten.

Ingen regering har i de sidste 40 år haft fuld kontrol over hele Afghanistan.

