Tidligere medarbejder hos FedEx stod bag skyderierne i Indianapolis

Alt tyder på, at det er en tidligere ansat, der står bag drabene på de otte personer udenfor det amerikanske fragt- og logistikfirma FedEx i den amerikanske storby Indianapolis. Det oplyser det lokale politi i Indianapolis her til aften

De amerikanske myndigheder har netop identificeret den formodede gerningsmand som den 19-årige Brandon Hole, der var ansat i firmaet frem til 2020.

»Vi har først for nyligt identificeret ham, så nu begynder arbejdet for alvor med at finde et motiv for skyderierne. Men det har vi ikke endnu«, siger vicechef for kriminalefterforskingen for Indianapolis politi Craig McCartt.