Marine Le Pen vinder slaget om Frankrigs unge og får massiv støtte til begrænsning af indvandring

Der er stadig lang vej til Élysée-palæet, og vejen dertil er belagt med forhindringer. Men Marine Le Pen, lederen af det indvandrerfjendtlige parti Rassemblement National, har i disse dage meget at glæde sig over.

Ikke alene gør meningsmålingerne hende til vinder af første runde af præsidentvalget i april næste år med præsident Emmanuel Macron på en sikker andenplads.

I anden valgomgang ligger hun nu til 47 – 48 procent af stemmerne i anden runde af præsidentvalget. Hun bryder definitivt igennem blandt vælgere mellem 24 og 35 år, ligesom hun for første gang tiltrækker vælgere over 60, som indtil nu har holdt sig langt væk fra hende.

Hun skal finde nye vælgere og allierede for at nå over 50 procent, hvilket i sig selv bliver svært, og i tilfælde af sejr ved præsidentvalget skal hun sikre sig et godt resultat ved det efterfølgende præsidentvalg, hvor hendes parti næppe får flertal alene.