Armin Laschet er de tyske konservatives sønderflængede kanslerkandidat

Det er sent mandag aften. Et par snese partispidser fra Tysklands regerende parti, CDU, sidder ved deres skærme rundt omkring i landet, fordi deres formand, Armin Laschet, har hasteindkaldt dem til et ekstraordinært videomøde. Jorden brænder under Laschet.

Meget tyder på, at han er ved at tabe en af de mest syrede magtkampe i partiets nyere historie. Det ser ud til, at Markus Söder, hans stærke rival fra Bayern, er ved at fravriste ham muligheden for at blive kanslerkandidat og dermed den mest sandsynlige afløser for Angela Merkel.

Nu vil Laschet vide, om partitoppen støtter ham. Det er ikke ligetil at demontere en formand, der kun har siddet tre måneder i stolen, så de fleste bakker Laschet op. Men langtfra alle.

Saarlands unge ministerpræsident, Tobias Hans, tager ordet: »Med Markus Söder har vi de bedste chancer«, siger han. Söder er formand for CDU’s bayerske lillesøsterparti, CSU, og styrtende populær, også blandt CDU’s partisoldater og medlemmer af Forbundsdagen.

Tobias Hans vil hellere have en kansler fra CSU frem for én fra De Grønne, siger han ifølge Spiegels rekonstruktion af det mere end seks timer lange videomøde. Han kunne også have sagt: Med Laschet som kanslerkandidat ender den konservative union i opposition.