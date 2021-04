Den omvendte debat: Svenskere protesterer mod kun at få tilbudt AstraZeneca-vaccine

Et voksende antal svenskere nægter nu at lade sig vaccinere med AstraZeneca – de vil have én af de ikke-omdiskuterede vacciner.

Dermed er vaccinedebatten i Sverige på vej ind i det modsatte spor af Danmarks.

Mens flere oppositionspartier i Danmark kræver, at der skal være fri ret til at vælge AstraZenecas vaccine, selv om Sundhedsstyrelsen anbefaler Moderna eller Pfizers – så kræver svenskere i flere regioner nu fri ret til at fravælge AstraZenecas vaccine og få én af de andre.

I Gøteborg og Dalarna og tre andre regioner rapporteres ligefrem om en »aggressiv stemning« blandt mange ældre svenskere, der ikke vil acceptere at få AstraZeneca stukket i skulderen.

»De allerfleste er super taknemmelige, selv når de får AstraZenecas vaccine. Men der er desværre et ikke helt lille antal personer, som opfører sig vældigt ubehageligt mod sundhedspersonalet, som nærmest må finde sig i trusler«, siger Roger Larsson, cheflæge i Region Dalarna til Sveriges Radio.