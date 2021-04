Navalnyj er døende: Lader Putin ham bare dø?

»Lad en læge tilse min far«, bad Dasja Navalnaja, datter af Ruslands fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj, søndag på Twitter.

Det var også på de sociale medier, at man hen over søndagen har kunnet følge stadig alvorligere meldinger om, at den 44-årige oppositionsleder – og Putins værste politiske rival – nu er så syg, at han angiveligt kan dø inden for få dage.

»Aleksej er døende«, skrev således hans talskvinde Kira Jarmisj, der også var med på det fly, hvor Navalnyj i august blev udsat for et mordforsøg med nervegiften Novitjok. Et mordforsøg, som både han selv og vestlige efterretningstjenester tilskriver de russiske myndigheder, der imidlertid selv benægter: