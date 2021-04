Hjemsendelse af flygtninge: Dansk beslutning vækker opsigt i udlandet

Den seneste uge har de danske myndighedernes beslutning om at inddrage opholdstilladelserne fra en gruppe af syriske flygtninge, der kommer fra området omkring hovedstaden Damaskus, skabt overskrifter hos flere udenlandske medier.

»I sit seneste ryk mod højre planlægger Danmark at sende nogle flygtninge tilbage til Syrien«, skriver det amerikanske nyhedsmedie CNN i en overskrift søndag. Mediet noterer sig, at Danmark, som det eneste land i Europa, vurderer, at hovedstaden i Syrien er sikker nok til, at syriske flygtninge kan sendes tilbage til »krigsnationen«.

CNN oplyser, at kritikere af de danske myndigheders beslutning siger, at fratagelsen af syreres opholdstilladelser er den seneste salve rettet mod Danmarks ikke-hvide flygtninge- og indvandrersamfund.