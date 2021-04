Nu falder dommen mod betjent tiltalt for drab på George Floyd: »Går han fri, vil Minneapolis brænde«

Gaden dufter af Wunderbaum. Af grantræer, jordbær, af ’ny bil’-duft.

Demonstranter hænger de små dufttræer, man normalt bruger til at opfriske sin bil, på hegnet rundt om politistationen her i Brooklyn Center, en forstad til Minneapolis.

Da den 20-årige afroamerikanske mand Daunte Wright i sidste uge blev standset af politiet her i nabolaget, ringede han til sin mor og fortalte, at han blev stoppet på grund af et dufttræ i sit bakspejl. Politiet siger, han blev standset på grund af et problem med sine nummerplader.

Det endte med, at Daunte Wright blev skudt af betjenten, der standsede ham. Han døde kort efter – på en gade kun 15 minutters kørsel fra, hvor en anden sort mand, George Floyd, mistede livet i politiets varetægt sidste sommer.

I dag er den sidste dag i retssagen mod betjenten, der er tiltalt for at dræbe George Floyd, manden, hvis død satte gang i det største borgerrettighedsoprør i USA i generationer. Det, som fortsætter på 11. måned her foran politistationen i Minneapolis.