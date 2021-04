Først Nemlig.com og nu Bestseller: Anders Holch Povlsen har en særlig evne til at samle på møgsager

Der er noget påfaldende og modsætningsfyldt ved Anders Holch Povlsen.

Han er anerkendt for sin dygtighed og driftighed og er måske af samme årsag en af Danmarks rigeste mænd, samtidig med at hans tilgang til etik gang på gang har bragt ham i problemer.

Inden for den seneste måned har han oplevet hele to store møgsager. Han ejer omkring 70 procent af det digitale supermarked Nemlig.com, hvor det har chokeret mange danskere at høre beretninger fra de ansatte om, hvordan de må løbe rundt på pakkeriet og kravle op på høje reoler for at proppe varer ned i de kasser, der bliver sendt ud til kunderne. Det er arbejdsforhold, som mange ikke forbinder med Danmark.

I den forløbne weekend var den så gal igen i forhold til Bestseller, som er 100 procent ejet af Anders Holch Povlsen selv, og som ikke bare er en af Danmarks største virksomheder, men også en internationalt kendt tøjproducent, hvis varer bliver solgt i tusindvis af butikker over hele verden.