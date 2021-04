Kvinden, ingen anede hvem var, går nu efter magten i Tyskland

Allerede inden Robert Habeck åbner munden, står det klart, hvem af dem det bliver. Hans sorte skjorte står åben i halsen, ærmerne er smøget op, de daggamle skægstubbe sidder, som de altid sidder. Sådan ser en tysk kansler vist ikke ud.

Annalena Baerbock har derimod iført sig en enkel, men stilfuld midnatsblå kjole og ligner en, der er så parat til at overtage Tysklands højeste politiske embede.

De to deler formandskabet hos De Grønne, som for tiden har så meget medvind, at partiet for første gang sigter mod at erobre kanslerposten ved valget i september. Klokken 11 denne mandag formiddag afslører de, om det bliver ham eller hende.

Robert Habeck forklarer først, hvor svært det har været at finde ud af, hvem der ville have de bedste chancer som kanslerkandidat.

»Vi ville begge to gerne, men det kan kun blive en af os«, siger Habeck, som faktisk ikke ser sport bitter ud, da han fortsætter: »Og det bliver Annalena Baerbock«.