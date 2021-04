Nådesløs tvekamp hos tyske konservative nærmer sig enden

Det ligner et chicken race, sådan en duel, hvor to rivaler i hver sin bil høvler direkte mod hinanden med speederen i bund, indtil den med de svageste nerver drejer væk.

Men indtil videre ryster hverken Armin Laschet eller Markus Söder tilsyneladende på hånden. Ingen af dem vil give sig. Begge bliver ved med at insistere på at blive kanslerkandidat for Tysklands stærkeste politiske kraft, den konservative union. Nu har tvekampen varet i over en uge.

Allerede inden afgørelsen er faldet, har det politiske drama skrevet sig ind i de tyske historiebøger. Og måske er Markus Söder, ballademageren fra München, også bare ude på at fremkalde det størst mulige brag, inden han trækker sig.

Men i skrivende stund kan det heller ikke udelukkes, at han vinder.

Unionen består af det store kristendemokratiske parti CDU og den meget mindre lillesøster fra Bayern, CSU. Laschet er formand for CDU, Söder er CSU-formand.