USA stopper overvågning og manipulation af børn. Hvad med børnene i Europa?

Populære onlinespil til børn indsamler data uden forældres viden eller samtykke, og benytter dataen til at tegne profiler af børnene. Ved at tegne psykologiske profiler er det nemmere at målrette reklamer og skubbe børnene i retningen af egen eller forældrenes pengepung.

Sådan lød anklagerne mod flere tech-firmaer i en amerikansk retssag, og mandag sidste uge indgik firmaer som Disney, Unity og Twitter så et forlig med den californiske domstol:

Virksomhederne vil fra nu af fjerne al software, der kan bruges til at målrette reklamer til børn, og den beslutning vakte stor glæde.

»På tusinder af apps vil børn ikke længere blive udsat for de mest snigende og manipulerende former for markedsføring«, siger Josh Golin, administrerende direktør for ’Kampagnen for en reklamefri barndom’, til den amerikanske avis The New York Times.