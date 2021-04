Nyhedsanalyse: Det er pinagtigt for Israel. En teknisk præstation af Iran. Og en total nedtur for forhandlingerne i Wien

Mulig fiasko: Hvis attentatet mod det iranske atomanlæg i Natanz i forrige weekend var israelsk, og hvis det havde til hensigt at standse Irans mulighed for at konstruere et atomvåben, er det mislykkedes.

Det første må siges at være afklaret: Attentatet var israelsk. Godt nok undlader den israelske regering at bekræfte det. Men både amerikanske og israelske medier skriver, at Israel stod bag attentatet. Og den israelske forsvarsminister, Benny Gantz, truer åbenlyst med at retsforfølge de militærfolk, som måtte have brudt deres tavshedsforpligtelser for at bekræfte attentatet. Så jo – det var nok Israel.

Det andet er også afklaret. Nok lykkedes det attentatet af kortslutte og ødelægge et stort antal iranske centrifuger til berigelse af uran og dermed sætte den del af det iranske atomprojekt ni måneder tilbage. Det bekræfter højtstående iranske ledere. Men få dage efter meddelte det iranske præstestyre, at det er begyndt at berige uran op til 60 pct. Og nu bekræfter IAEA, FNs Atom-Energi-Agentur, at det rigtigt. Iran er i gang med at berige uran op til 60 pct.

I så fald: Pinagtigt for Israel. En teknisk præstation af Iran. Og en total nedtur for forhandlingerne i Wien om en genoplivning af den forliste atomaftale mellem Iran på den ene side og USA, Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig og Tyskland på den anden.