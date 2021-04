Biden tager lederrolle i klimakampen: Ventes at ville halvere CO2-udledningen i 2030

Klimapolitikken er det område, hvor Joe Biden er i gang med det mest fundamentale opgør med Donald Trump, og nu tager USA’s præsident et markant skridt til at begrænse den globale opvarmning.

Joe Biden har torsdag og fredag inviteret 40 stats- og regeringsledere til et globalt teletopmøde og vil ifølge flere medier annoncere et mål om mindst at halvere USA’s udledning af CO 2 frem mod 2030 i forhold til 2005-niveauet.

En reduktion på 50 procent vil gå klart længere, end tidligere præsident Barack Obama gjorde, da han som en del af klimaaftalen i Paris i 2015 forpligtede USA til at reducere CO 2 -udledningen med 26-28 procent inden 2025.

»Sammenlignet med det, Obama lagde frem, og som Trump kørte ud på et sidespor, er det et markant amerikansk løft i ambitionsniveauet. Der er ingen tvivl om, at det kræver en massiv omstilling af det amerikanske samfund. Jeg synes, det er et rigtig godt første skridt«, siger John Nordbo, der er klimarådgiver i ngo’en Care.