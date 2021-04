Dagens sanktioner mod Myanmar kan skabe problemer for Bestseller

EU forsøger nu at presse militæret i Myanmar ved at indføre nye og målrettede sanktioner mod ti personer samt to industrikonglomerater, der er ejet af toppersoner i militæret samt nogle af deres enheder.

Sanktionerne blev vedtaget på et møde mandag blandt EU’s udenrigsministre og var ventet. Allerede op til mødet havde blandt andet Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), udtrykt stor frustration over soldaters fortsatte drab på hundredvis af civile, efter at militæret i Myanmar første februar gennemførte et kup.

Umiddelbart efter kuppet vedtog EU sanktioner mod 25 personer, der blev holdt ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og underminering af demokratiet, men nu har EU valgt at sætte yderligere ti personer på listen. De risikerer blandt andet at få indefrosset de konti, de måtte have i banker i EU.

Derudover bliver der indført sanktioner imod konglomeraterne Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) og Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Deres funktion er at skaffe penge til militæret og generalerne uden om det almindelige offentlige system, og konglomeraternes aktiviteter strækker sig over et utal af områder - lige fra drift af miner og landbrug til salg af træ og ædelstene og udlejning af ejendomme og erhvervsgrunde.

Allerede i sidste måned indførte både USA og Storbritannien sanktioner mod MEHL og MEC og opfølgningen fra EU betyder, at også europæiske virksomheder kan blive ramt af sanktioner, hvis de handler eller på anden måde har økonomiske forbindelser med de to konglomerater.