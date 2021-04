Dagens sanktioner mod Myanmar kan skabe problemer for danske Bestseller

EU forsøger nu at presse militæret i Myanmar ved at indføre nye og målrettede sanktioner mod ti personer samt to industrikonglomerater, der er ejet af toppersoner i militæret samt nogle af deres enheder.

Sanktionerne blev vedtaget på et møde mandag blandt EU’s udenrigsministre og var ventet. Allerede op til mødet havde blandt andet Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), udtrykt stor frustration over soldaters fortsatte drab på hundredvis af civile, efter at militæret i Myanmar første februar gennemførte et kup.