Donald Trump kaldte hende skør, og nu bliver kvinden brugt som et argument for at lade Floyd-sag gå om

Der har ikke været meget grund til glæde i Minneapolis de seneste tre uger under retssagen mod Derek Chauvin, den hvide betjent tiltalt for at dræbe afroamerikaneren George Floyd.

Men det var svært at undlade at smile, da George Floyds seksårige datter i en strålende pink frakke legede tagfat med et familiemedlem foran retssalen i Minneapolis.