George Floyd var langt fra den første: Her er 10 opsigtsvækkende dødsofre for USA’s politistyrke

Over hele USA holder mange vejret i disse dage, mens en jury afgør, hvorvidt den tidligere betjent Derek Chauvin kan dømmes for et af de mest opsigtsvækkende politidrab på civile i mange år i USA.

George Floyd, en 46-årig sort mand, døde 20. maj 2020 i Minneapolis i Minnesota med den 45-årige hvide betjents knæ på sin hals, mens han flere gange sagde: »Jeg kan ikke få vejret«, hvilket ikke fik betjenten til at lette trykket på sin fange under under sig, men derimod blev ved i 9,5 minutter. Drabet blev filmet, og vreden over den hårdhændede behandling førte til optøjer i flere steder i landet og satte fart i bevægelsen Black Lives Matter både i USA og resten af verden.

Sagen om George Floyd er langt fra første gang, at amerikansk politi beskyldes for at benytte for hårdhændede metoder og at være for hurtige på aftrækkeren, hvilket har store konsekvenser for navnlig landets sorte del af befolkning, men kun sjældent for de betjente, der begår dem.