Dramatisk magtkamp er slut: Merkels konservative arvtager er fundet

Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, opgiver drømmen om at blive tysk kansler.

Det meddeler han på et pressemøde.

Dermed ligger det fast, at Armin Laschet bliver kanslerkandidat for den konservative union CDU/CSU, som også kansler Angela Merkel tilhører.

Söder ønsker Armin Laschet, ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, tillykke med sejren. Den 60-årige Armin Laschet er partileder i CDU og har hele tiden gjort det klart, at han håber at blive Angela Merkels afløser, når hun træder tilbage efter 16 år som forbundskansler.

Afgørelsen kommer efter et længere drama, hvor både Söder og Laschet er gået efter at blive partiets kandidat.

Det var ventet, at Söder ville erklære sin støtte til Laschet, efter han denne mandag fik opbakning fra et flertal i bestyrelsen i CDU.

Poul Fritz Kjær, der er professor ved CBS og med stort kendskab til tysk politik, fortæller, at det har været opsigtsvækkende kamp om kanslerkandidaturet.

»Der har været en masse fyrværkeri, og det har været en meget lang proces, som har taget overraskende lang til at skabe klarhed i«, siger han, men konkluderer, at det var ventet, at CDU ville holde sig til sin egen kandidat.

Efter mere end seks timers drøftelser mandag oplyste partimedlemmer, at 31 af 46 medlemmer i bestyrelsen stemte for Laschet, mens ni stemte for Söder, som er leder af det bayerske lillesøsterparti, CSU. Seks afstod fra at stemme. Det oplyser nyhedsbureauet dpa.

Der er mindre end seks måneder til valg i Tyskland, og CDU og CSU står dårligt på grund af blandt andet håndteringen af coronakrisen.

Den før så stabile alliance mellem CDU og CSU har været udfordret af de seneste ugers magtkamp mellem Laschet og Söder. CDU og CSU stiller altid kun med en fælles kanslerkandidat, og denne kommer som regel fra CDU. CSU har aldrig haft en forbundskansler.

Derfor har det været en uvant sag, at Markus Söder har været så populær blandt tyskerne. I meningsmålinger har han stået bedre end Laschet, og derfor vurderer Poul Fritz Kjær, at der må have foregået en eller anden form for forhandling ved mandagens drøftelser.

»Der er sandsynligvis indgået en handel, om at nogle ting skal have større fokus, for Söder har et stærkt ståsted. Man har nok indgået et kompromis, hvor CDU vil forsøge at give Söder et eller andet«, siger Poul Fritz Kjær.

Han ser det ikke som usandsynligt, at der kunne være tale om et af de helt store ministerier.

»Markus Söder skal gøre op med sig selv, hvor hans fremtid lægger. En måde at gøre ham glad på ville være at give ham et stort ministerium – eksempelvis Finansministeriet. «.

På trods af splid mellem partierne og den længere proces, tror Poul Fritz Kjær dog ikke, at det kommer til at skabe stor røre blandt tyskerne, at det er Laschet og ikke Söder, der vandt kanslerkandidaturet.

»Om et par uger tror jeg ikke, man tænker over det her længere. Helt overordnet kommer udfaldet ikke til at betyde det store, for de to kandidater minder overordnet set rigtig meget om hinanden«.





politiken/ritzau