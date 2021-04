Sydkorea til USA: Hvorfor støtter I Japans plan om at udlede vand fra Fukushima i havet?

Hvorfor kalder USA vand fra Fukushimas atomkraftværk for ’behandlet’ frem for radioaktivt og forurenet? Hvorfor siger USA, at beslutningen om at udlede vandet i havet er foretaget i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder? Og hvorfor støtter USA overhovedet Japans beslutning om at udlede forurenet vand i Stillehavet?

Ovenstående er nogle af de spørgsmål, Sydkoreas udenrigsminister, Eui-yong Chung, gerne vil stille USA. Det fortalte han på et parlamentsmøde i den sydkoreanske regering tirsdag.