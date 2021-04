Videooptagelserne af George Floyds død slog en pæl igennem politiets officielle udlægning

Den mangelfulde og misvisende redegørelse, som politiet i Minneapolis offentliggjorde, efter at George Floyd døde i maj sidste år, kunne »nemt være endt som den officielle udlægning« af, hvad der var sket, hvis ikke optrinnet var blevet optaget på video af et ungt øjenvidne. Det vurderer Keith Boykin, der er kommentator for CNN, på Twitter.

Videoen, der blev optaget af dengang 17-årige Darnella Frazier, begyndte at cirkulere den nat, George Floyd døde, og var med til at præge offentlighedens opfattelse af, hvad der var fundet sted. I retssagen mod Derek Chauvin forklarede politichef i Minneapolis Medaria Arradondo i sit vidneudsagn, at han få timer efter Floyds død modtog en besked fra en af de lokale, som fortalte ham om videoen.

Arradondo, der var indkaldt som vidne for anklagemyndigheden, roste efterfølgende Frazier for hendes handlinger.