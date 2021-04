Præsidents død i kampe mod terrorgrupper øger pres på danske og udenlandske styrker i Sahel-regionen

Den afrikanske republik Tchads præsident yndede at kalde sig selv for en »kriger«, og han lod sig gerne filme i kampudstyr sammen med sine soldater, når de rykkede ud mod de terrorister og oprørere, som langsomt, men sikkert kontrollerer stadig større dele af Sahel-regionen syd for Sahara.

Tirsdag meddelte officerer fra Tchads hær, at den 68-årige præsident Idriss Déby »var afgået ved døden som følge af sine sår på slagmarken«. Hans søn, general Mahamat Déby, har foreløbig overtaget ledelsen af landet, men franske og internationale medier melder om en anspændt stemning i hovedstaden N’Djamena.

Panikken bredte sig omgående i nabolandene, for konsekvenserne af præsidentens død er uoverskuelige for kampen mod terrorister i denne del af Afrika, hvor danske soldater fortsat vil være engageret ifølge et beslutningsforslag fra regeringen præsenteret tidligere på måneden.

Den danske og europæiske tilstedeværelse i området hænger sammen med det forhold, at terrorgrupper nu er ved at bide sig fast i dette område, samtidig med at de truer den skrøbelige stabilitet i afrikanske lande som Mali, Niger, Sudan og Tchad. Efter et kup sidste år mod den valgte præsident Ibrahim Keita er situationen i Mali for eksempel præget af kaos.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) formulerede udfordringen på denne måde i forbindelse med et møde i Udenrigspolitisk Nævn tidligere på måneden.