Dansk myndighed advarer nu direkte tøjgiganten Bestseller: Stop eller I bliver ramt af EU-sanktioner

Erhvervsstyrelsen truer direkte tøjgiganten Bestseller med at blive ramt af nye EU-sanktioner, hvis virksomheden fortsætter med at få produceret tøj på fabrikker i Myanmar, som ifølge en FN-rapport giver penge til militæret.

Marlene Wind, der er professor på Københavns Universitet og leder af Center for Europæisk Politik, kan ikke huske, at en dansk myndighed nogensinde tidligere er kommet med en sådan advarsel til en virksomhed.

»Det er meget dramatisk og udtryk for, at den danske regering tager denne sag virkeligt alvorligt«, siger hun.

I mandags vedtog EU nye sanktioner, som betyder, at virksomheder i EU ikke må stille penge til rådighed for konglomeratet Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL), hvis ejere er militæret i Myanmar.

Bestseller har i flere år fået tøj produceret på to fabrikker i industrizonen Ngwe Pinlae lige uden for Myanmars hovedby, Yangon, og har fastholdt samarbejdet, selv om en rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i 2019 fastslog, at industrizonen er ejet af MEHL. Rapporten pegede endvidere på, at de to fabrikker, der leverer tøj til Bestseller, direkte har »kontraktmæssige eller kommercielle forbindelser« til MEHL.