Kan man regne med USA's ord? Biden skal overvinde en særlig skepsis under klimatopmøde

Der hænger en skygge over Joe Biden, når han i dag skal forsøge at få andre lande til at forpligte sig til større reduktioner i deres CO 2 -udledning.

Torsdag og fredag har USA’s præsident inviteret op imod 40 stats- og regeringschefer til det virtuelle topmøde Leaders Summit, men USA’s mangeårige yoyo-politik i klimaspørgsmål og stærkt splittede politiske miljø gør det sværere for de andre at vide, om USA selv på lang sigt kan levere det, præsidenten lover på sit lands vegne. Og det gør det måske lidt lettere at vige udenom for dem, der leder efter argumenter for at afvise USA som en tilbagevendt leder i den globale klimakamp efter fire år med Donald Trump.

»USA kommer og går, som de har lyst, hvad angår Paris-aftalen«, sagde Zhao Lijan, der er talsmand for Kinas udenrigsministerium, fredag om den globale klimaaftale fra 2015, hvor verdensledere forpligtede sig selv og hinanden på at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius for at undgå katastrofale følger.

»USA’s tilbagevenden er på ingen måde et gloriøst comeback, men snarere en pjækkende elev, der vender tilbage til klassen«, sagde den kinesiske talsmand.

Joe Biden indledte mødet med at forpligte USA til at nå et ambitiøst mål om at reducere CO 2 -udslippet i 2030 med 50-52 procent i forhold til 2005-niveauet. Hans regering satser på, at andre af de store udledere vil følge trop på mødet. Men USA lider under et »troværdighedsgab« efter års stærkt svingende klimapolitik, siger Josh Busby fra University of Texas-Austin til avisen The Guardian.