Nu vil Assad vælges igen: Ukendt kvinde stiller op imod diktaturets førstemand

Valg i Syrien? Vil det sige, at syrerne kan stemme om en afslutning på krigen? Vælge deres foretrukne leder af landet efter en halv million døde og 12 millioner drevet på flugt? At de kan stemme om ansvaret for 10 års myrderier? Om ansvaret for, at 80 procent af syrerne ifølge FN nu lever i fattigdom?

Ikke helt.

Det, der står klart, er, at Syrien officielt holder præsidentvalg 26. maj.

Resten er lidt uklart. Og alligevel ikke helt: Kun syrere, der har boet fast i Syrien de seneste 10 år, kan stille op. Det betyder, at lederne af den syriske opposition, som befinder sig i eksil, ikke kan. Sådan er loven.