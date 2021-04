Efter dommen over betjent i George Floyd-sagen: Listen over politiets dødsofre fortsætter med at vokse

Lige da kendelsen mod Derek Chauvin, den tidligere politibetjent i Minneapolis, skulle læses op i retten, skød og dræbte politiet i Ohio en sort teenager under en konfrontation ved højlys dag.

Nedskydningen af 16-årige Ma’Khia Bryant, der svingede med en kniv under et slagsmål med en anden person i Columbus i Ohio, er på nogle måder mere repræsentativ for den måde, sorte og andre ikkehvide bliver dræbt på under sammenstød med politiet, end drabet på George Floyd, der blev holdt fast på jorden af Chauvin og optaget på en video, som hele verden fik at se.

I modsætning til i sagen mod Derek Chauvin sker mange politidrab efter en beslutning om at skyde i et ophedet øjeblik, og derfor er de notorisk vanskelige at efterforske, uanset hvor dyb sorg og stor vrede de udløser. Juryer har ofte ladet tvivlen komme politifolk til gode, når de har forklaret, at de stod i en situation, der handlede om liv eller død.

Domfældelsen i tirsdags er blevet fejret som et tegn på fremskridt i kampen for retfærdighed for alle, men den efterlader også svære spørgsmål om politiets magtanvendelse og systematiske racisme. Det er ikke sikkert, at vi snart kommer til at opleve lignende domme, selv om listen over personer, der er blevet dræbt under sammenstød med politiet, fortsætter med at vokse.

»Det var en helt særlig situation. Verden kunne se, hvad der skete«, siger Sam Gill, der er offentlig anklager i Salt Lake County og har undersøgt over 100 sager om magtanvendelse i sit distrikt.