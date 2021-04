Et slettet tweet viser, at vaccinepatenter er et sprængfarligt politisk emne

Forleden kom et opsigtsvækkende tweet fra EU’s udenrigsrepræsentant Josep Borrell, og kort efter slettede han det igen. Tweetet indeholdt et citat fra den amerikanske økonom Joseph Stiglitz, der argumenterede for at ophæve medicinalfirmaernes patentrettigheder på covid-19-vacciner. Men nogen i Borrells bagland må have ment, at det var upassende.

Det slettede tweet fra Josep Borrell, der er næstformand i EU-Kommissionen, illustrerer, at patenter og ophavsret inden for sundhedssektoren er blevet et sprængfarligt politisk emne.

Millioner af borgere i de rige lande får lige nu deres stik, mens milliarder i de fattige lande formodentlig kommer til at vente flere år, fordi vaccineproduktionen slet ikke kan følge med efterspørgslen. Uligheden har fået presset til at vokse på at få medicinalindustrien til at dele ud af sin viden for at rulle vaccinerne ud hurtigere.

Seneste status fra WHO er, at 944 mio. doser vaccine er distribueret globalt. Af dem har USA, EU, Storbritannien, Indien og Kina sat sig på 790 mio. doser, mens masser af fattige lande dårlig er kommet fra start. Under 2 procent af verdens coronavacciner er blevet brugt i Afrika, siger WHO.