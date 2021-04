Italiener anklaget for at pjække fra sit arbejde i 15 år

En mand stoppede angiveligt med at møde op på sit arbejde på det italienske Ciaccio hospital i Syditalien i 2005, men har modtaget løn lige siden.

Nu er den 67-årige mand, der har fået kaldenavnet »Kongen af fravær«, anklaget for at have pjækket i 15 år, og efterforskes for bedrageri, afpresning og misbrug af embedet. Det skriver BBC.

Seks ledere fra hospitalet undersøges også i forbindelse med fraværet, hvor manden i mellem tiden er blevet betalt over fire millioner danske kroner.