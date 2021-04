Læger: Navalnyj er i livsfare og må stoppe sultestrejke

Læger, som har tilset den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj har indtrængende opfordret ham til at indstille sin sultestrejke, da han ellers risikerer at dø.

»Hvis sultestrejken fortsætter blot lidt længere, så vil vi desværre ikke have nogen at behandle om kort tid«, hedder det i en udtalelse fra lægerne.

Lægerne er blevet nægtet adgang til Navalnyj. De siger, at deres konklusioner er baseret på resultaterne af prøver, som blev foretaget på et fængselshospital. De siger, at prøverne ’er mere eller mindre uafhængige’.

Den fængslede oppositionspolitiker er siden blevet overflyttet til et hospital uden for fængslet.

Det oplyser Navalnyjs nære medarbejder Leonid Volkov.

Den 44-årige regeringskritiker bliver undersøgt på en hospital i byen Vladimir øst for Moskva.

»Der er blevet udført adskillige undersøgelser«, siger Volkov.

Navalnyj var tæt på at miste livet sidste år ved et påstået drabsforsøg med nervegiften Novitjok. Han afsoner en flerårig fængselsstraf i et fængsel uden for Moskva.

Han klagede for nylig over alvorlige rygsmerter og lammelse i arme og ben.

For at protestere mod mangel på lægehjælp i fængslet indledte Navalnyj en sultestrejke 31. marts.

Ifølge hans egen læge er hans helbred svagt på grund af sultestrejken. Der kan også være tale om følger af sidste års alvorlige forgiftning.

Tusindvis af mennesker deltog onsdag i landsdækkende demonstrationer, der krævede, at Navalnyj fik adgang til uafhængige læger.

Volkov har kaldt fængslet, hvor Navalnyj sidder, for en torturlejr.

ritzau