Savnet ubåd forventes at løbe tør for ilt lørdag kl. 15

Indonesiske flådefartøjer afsøgte fredag farvandet ud for Bali i et kapløb mod tiden for at finde en ubåd, som forsvandt onsdag og har ilt til de 53 besætningsmedlemmer i højst et døgn endnu.

’KRI Nanggala 402’ blev meldt savnet efter ubådens sidste kendte neddykning ud for ferieøen, og der hersker stigende bekymring for, at den kan være sunket på så dybt vand, at den ikke kan nås eller bjærges. Ifølge Indonesiens flådechef forventes ubåden at løbe tør for ilt omkring klokken 15.00 lørdag.

»Vi vil maksimere vores indsats i dag og frem til tidsgrænsen i morgen«, sagde den militære talsmand, general Achmad Riad til pressen.

Der er ikke blevet opfanget livstegn fra ubåden, men talsmanden afviste at gisne om dens skæbne.

I alt 24 flådefartøjer og andre skibe samt et rekognosceringsfly deltog fredag i efterforskningen og samlede sig især om et område, hvor man fandt en oliepøl, efter at ubåden forsvandt under en øvelse.