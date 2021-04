Tyske kendissers coronavideoer har ramt nettet med et tordenskrald. Nu har flere af dem fået kolde fødder efter shitstorm

»Luk alle steder med menneskelig aktivitet – uden undtagelse ...«, siger skuespilleren Ulrich Tukur, kendt af alle tyskere som kommissær i tv-serien ’Tatort’.

»Ikke bare teatre, cafeer, skoler, fabrikker, boghandler, knapbutikker, nej, også alle fødevarebutikker, markeder og frem for alt supermarkeder ...«.

Ulrich Tukur sidder i sin stue og kigger alvorstungt ind i kameraet. Det er et angreb på regeringen og et budskab til det coronatrætte tyske folk. Tukur er en af over 50 tyske kendisser fra den absolutte A-kæde, som har indspillet en af de små videoer, der torsdag aften ramte internettet med et tordenskrald.

»Når vi alle er døde, tager vi også livsgrundlaget fra virussen og alle dens mutanter«, fortsætter Ulrich Tukur. »Og så får vi endelig det tilbage, som vores planet trængende har brug for: ro og fred og retfærdighed«.