Macron indleder »alle kriges moder« mod hash

Franskmændene er de suverænt største forbrugere af cannabis i Europa, og en stor del af den illegale import af cannabis går gennem Frankrig. Men det skal stoppe nu, mener præsident Emmanuel Macron, som stik imod udviklingen i lande som Luxembourg og Portugal kalder kampen mod narkohandel og ikke mindst udbredelsen af hash for »alle kriges moder«.

Den bombastiske udtalelse faldt i et interview i avisen Le Figaro og igen under et besøg i to indvandrerkvarterer i Montpellier i de sydlige Frankrig forleden.

I forvejen er det forbudt at ryge en fed.