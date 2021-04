De Grønne fejrer triumfer med realpolitik i Tyskland, mens grønne drømmere flopper i det meste af Europa

Meningsmålinger over hele Europa viser, at op mod 90 procent af vælgerne anser kampen for klimaet for at være en vigtig dagsorden, og i Tyskland spår de seneste meningsmålinger stor succes for partiet De Grønne ved valget til Forbundsdagen i september.

Det skaber vækker optimisme blandt miljøpartierne og i miljøbevægelserne i Europa på et tidspunkt, hvor præsident Joe Biden med sit miljøtopmøde igen satte miljøet på den internationale dagsorden.

Tilsyneladende er fundamentet også i orden med De Grønnes flotte resultater og de grønne partiers fremgang ved valget til EU-Parlamentet i 2019 med næsten 10 procent af stemmerne i hele unionen, og i dag er miljøpartier juniorpartnere i flere europæiske regeringer, f.eks. i Østrig, Irland og Finland og Sverige, på trods af at de er i konkurrence med partier, der også profilerer sig på miljøpolitik.

Men sejrene i lande som Irland og Belgien dækkede samtidig over tilbagegang i eksempelvis Sverige og især over den kendsgerning, at de grønne partier har en marginal tilslutning i Østeuropa og i Sydeuropa. Her som i Frankrig spiller dagsordener som job, økonomi og indvandring en vigtig rolle.