Videoer viser hendes evner til at hoppe i trampolin. Nu er hun sprunget forbi sine rivaler i meningsmålingerne

Som teenager var Annalena Baerbock virkelig god til at springe i trampolin, og det er hun stadigvæk, hvis man skal tro en syv sekunder lang videosløjfe på nettet, der viser hende slå baglæns saltomortaler.

Der overgår hun helt sikkert de to ældre herrer, som de næste fem måneder vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at slå hende ud af balance. Men har denne trampolinspringer virkelig en chance for at blive kansler? Og vil hun så være lige så god til at sidde ved et blankpoleret mødebord og drøfte handelskrige, troppebevægelser og klimakatastrofer med Joe Biden, Vladimir Putin og Xi Jinping?