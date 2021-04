Vragrester bjærget fra indonesisk ubåd

FOR ABONNENTER

Det er de færreste bånd, der er stærkere end det blandt søfolk om bord på en ubåd. Hver person i besætningen skal udfylde en vigtig rolle, for at et mindre metalfartøj skal kunne dykke ned i havet i flere uger ad gangen.

Gangene er så snævre, at søfolk ikke kan gå forbi hinanden, uden at en af dem viger. Motorerne snurrer og summer med en konstant efterklang, der kan mærkes i tænderne. Søfolkene stables i køjer. De øver sig på det, ubådsmandskabet kalder ’økonomisk’ vejrtrækning for at spare på den vigtigste ressource af alle i den boble, der bevæger sig under vandoverfladen: ilt.

»Det er et meget stærkt broderskab«, siger Frans Wuwung, der er tidligere sømand og har oplært mandskabet fra ’KRI Nanggala-302’, en af den indonesiske flådes fem ubåde: »Vi er venner for livet«.

Før solen stod op natten til onsdag, dykkede ubåden ’Nanggala’ med 53 personer ned under vandets overfladefor at gennemføre torpedoøvelser i den sydlige del af Stillehavet. Egentlig var det ren og skær rutine for den 44 år gamle tyskproducerede ubåd.