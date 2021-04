Klokken 21.42 lettede privatflyet med kurs mod Europa: Rigmænd flygter fra coronaplagede Indien

Torsdag aften klokken 21.42 letter privatflyet ’AT-AHI’ af umiddelbart ukendt ejerskab fra en lufthavn i Mumbai med kurs mod Europa.

Fredag morgen klokken 6.53 sætter flyet hjulene på engelsk jord Luton Airport nær London – en time og 37 minutter før et engelsk forbud mod indrejsende fra Indiens træder i kraft.

Mindst otte privatfly er ifølge Times of India alene lettet fra den ene indiske lufthavn med kurs mod Luton Airport, mens det fortsat var muligt for rigmænd og deres familier at flygte fra et coronahærget Indien.