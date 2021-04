Dansk ambassadør fra et mennesketomt Delhi i Indien, hvor flere hospitaler mangler ilt: »Det er trods alt ikke en bibelsk katastrofe«

Kulørt kaos er normalt Freddy Svanes beskrivelse af New Delhi, den enorme by i det enorme Indien, som han er dansk ambassadør i. Men lige nu er der intet kulørt kaos over byen, for den enorme millionby er lukket i en særdeles hård nedlukning.

»Der er fuldstændig stille. Vi har reelt udgangsforbud på anden uge, som politiet overvåger. Der er næsten ingen trafik. Hoteller, restauranter og butikker er lukket. Markederne er tomme. Kun de mest nødvendige livskritiske ting er åbne, inderne skal jo kunne købe grøntsager. Men her er ingen ’leben’, men politikontroller overalt, for man skal have særlig tilladelse for at køre rundt i gaderne«, siger Freddy Svane.

»Delhi er blevet virkelig fredelig. Man kan faktisk høre fuglene synge nu. Og fra tid til anden en ambulancesirene. Men man føler ikke, at kaos fylder alle vegne som normalt«.

Indien er fanget i sin anden større coronabølge, hvor det daglige antal smittede sætter nye globale rekorder. Mandag lød det officielle tal på 355.991 nysmittede på et døgn i et land med omkring 1,4 milliarder indbyggere. For blot en måned siden var der omkring 60.000 daglige nysmittede.

»Det er klart bekymringsvækkende, og smittebølgen blæser hen over Indien og skelner ikke, om du er rig eller fattig, bor i byen eller på landet. Det er nærmest som en skovbrand, der virkelig blæser hen over landet lige nu«, siger Freddy Svane i New Delhi over telefonen til Politiken.