Human Rights Watch fælder lammende dom over Israel

Israel har udviklet sig til et apartheidsystem over for palæstinenserne.

Denne lammende dom fældes af en højt anerkendt menneskeretsorganisation, Human Rights Watch.

Det sker i en 213 siden lang rapport om vilkårene for jødiske israelere og palæstinensiske arabere i det område, som Israel kontrollerer – altså hele området mellem Middelhavet og Jordanfloden.

Her bor nogenlunde lige mange israelske jøder og palæstinensiske arabere – knap syv millioner af hvert folk. Men israelske regeringer praktiserer en lovmæssig forskelsbehandling – til fordel for de israelske jøder og til ugunst for palæstinenserne, som undertrykkes af civile love og militær magt.