Nu står Italien overfor sin store chance for genopretning

Deadline er få dage væk. 30. april forventer EU-Kommissionen, at hvert EU-lands planer for, hvordan de vil bruge EU’s historisk store hjælpepakker, ligger klar til grundig gennemlæsning og – forhåbentlig – godkendelse.

I Bruxelles hviler øjnene især på EU’s tredjestørste økonomi, Italien, som i alt vil få knap 1.500 milliarder kroner til rådighed og dermed modtage den klart største del af hjælpepakkerne.

Den tidligere direktør for Den Europæiske Centralbank Mario Draghi blev ministerpræsident efter regeringskrisen i februar og har overtaget styringen af en presset nationaløkonomi; 2020 blev året, da 1 million italienere mistede deres job, og bnp faldt med 9 procent.

Italiens samlede gæld vil i år være på 160 procent af bnp. Den højeste gæld i mere end hundrede år. Og landets skiftende regeringer har ikke formået at skabe vækst i mere end to årtier.

»Italien er skrøbeligt, men ikke forvist til tilbagegang«, sagde Mario Draghi for nylig. Han tilskrives æren for at have reddet eurozonen fra at kollapse under eurokrisen i 2011, og måske er han manden, der kan lede italiensk økonomi ud af den kulsorte tunnel.