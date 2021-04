Nu taler Von der Leyen om 'sofagate': »Ville det være sket, hvis jeg havde haft et jakkesæt og slips på«?

Kvinder er ikke ligestillet med mænd. Selv ikke, hvis de er formand for EU-Kommisionen.

Det mener i hvert fald den nuværende formand, Ursula von der Leyen, som i en tale til et EU-parlamentsmøde for første gang kommenterer på hændelsen, der har fået tilnavnet ’sofagate’.

»Jeg kan ikke finde nogen begrundelse i de europæiske traktater for den måde, jeg blev behandlet på. Så jeg bliver nødt til at konkludere, at det skete, fordi jeg er en kvinde. Ville det være sket, hvis jeg havde haft et jakkesæt og slips på«? siger von der Leyen i sin tale.